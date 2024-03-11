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Хави - об игре с Наполи: Это самый важный поединок сезона

Наставник Барселоны надеется устроить для фанатов "магическую ночь".
Сегодня, 15:18
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес поделился мыслями о предстоящем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи.

Испанский специалист заявил, что эта игра будет самой важной для его команды на данном этапе кампании.

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"Мы мотивированы. Мы взволнованы. Прошло четыре года с тех пор, как мы достигали четвертьфинала Лиги чемпионов.

Нам предстоит сразиться с великим соперником, который переживает не лучшие времена, но имеет фундамент прошлогодней победы в Серии А.

Надеюсь, это будет магическая ночь для болельщиков Барселоны.

Я вижу два похожих коллектива. Они улучшились, они более солидные и динамичные. У нас есть важные, очень важные потери: Гави, Педри, Френки, Бальде... Но мы должны конкурировать и показывать, над чем мы работали.

Я ожидаю от Наполи смелости, высокого прессинга, желания владеть мячом... как у нас. Это будет открытая игра, и я думаю, что это будет зрелище. Три нападающих имеют высокий уровень. Они - действующие чемпионы. Это отличная игра: мы играем против отличной команды.

Я бы сказал, что фаворитов нет. Шансы пятьдесят на пятьдесят. Вес болельщиков дает нам немного больше возможностей. Мы сделаем все, чтобы попасть в четвертьфинал. Стадион должен быть нашим преимуществом", - резюмировал Хави.

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