Барселона определилась с "заменой мечты" для Хави
Спортивный директор клуба хотел бы вернуть старого рулевого.
Барселона определилась с тем, кто в идеале должен был бы заменить Хави Эрнандеса во главе клуба.
Как сообщает Саԁепа SER, каталонцы мечтают о возвращении в клуб Луиса Энрике, с которым в последний раз брали Лигу чемпионов.
Энрике является приоритетом для спортивного директора "сине-гранатовых" Деко, но достичь соглашения с ним будет почти невозможно, поскольку, сейчас он возглавляет ПСЖ и доволен своим положением.
Отметим, что 53-летний специалист был во главе Барсы с 2014 по 2017 год, а с 2008 по 2011 тренировал ее молодежку.
Напомним, ранее сообщалось, что преградой для назначения еще одного кандидата может стать финансовый вопрос.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!