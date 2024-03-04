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Барселона определилась с "заменой мечты" для Хави

Спортивный директор клуба хотел бы вернуть старого рулевого.
Сегодня, 10:08
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Барселона определилась с тем, кто в идеале должен был бы заменить Хави Эрнандеса во главе клуба.

Как сообщает Саԁепа SER, каталонцы мечтают о возвращении в клуб Луиса Энрике, с которым в последний раз брали Лигу чемпионов.

Энрике является приоритетом для спортивного директора "сине-гранатовых" Деко, но достичь соглашения с ним будет почти невозможно, поскольку, сейчас он возглавляет ПСЖ и доволен своим положением.

Отметим, что 53-летний специалист был во главе Барсы с 2014 по 2017 год, а с 2008 по 2011 тренировал ее молодежку.

Напомним, ранее сообщалось, что преградой для назначения еще одного кандидата может стать финансовый вопрос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Луис Энрике

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