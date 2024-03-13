iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Боруссия Д - ПСВ 2:0: обзор матча и результат игры 13.03.2024

"Шмели" дважды расписались в воротах соперника в дебюте и в конце встречи.
Вчера, 23:58
Боруссия обыграла ПСВ / Getty Images
Боруссия обыграла ПСВ / Getty Images

В среду, 13 марта, дортмундская Боруссия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимала на своем поле ПСВ.

Немецкая и нидерландская команды после ничьей в первой игре отложили определение сильнейшего в противостоянии до второго поединка, победителями из которого с перевесом в два гола вышли "шмели".

Боруссия вышла вперед уже в дебюте матча, когда Джейдон Санчо на третьей минуте точно пробил низом из-за пределов штрафной.

Источник: Getty Images

Сделать преимущество более убедительным немецкая команда могла на 77-й минуте поединка, но гол Никласа Фюллькруга после подачи со штрафного от Марко Ройса был отменен из-за офсайда.

В напряженной и конкурентной концовке противостояния ПСВ не смог реализовать своим моменты, а Ройс в компенсированное время успешно воспользовался грубой ошибкой защитника гостей и реализовал выход один на один.

Источник: Getty Images

Статистика матча Боруссия Д - ПСВ 1/8 финала Лиги чемпионов

Боруссия Д - ПСВ 2:0 (первый матч - 1:1)

Голы: Санчо, 3, Ройс, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 1.07 - 1.47
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 15 - 17
Удары в створ: 7 - 7
Угловые: 5 - 4
Фолы: 7 - 8
Атаки: 99 - 110

Боруссия Д: Кобель - Джан, Зюле, Хуммельс, Матсен - Озкан, Забитцер - Мален (Адейеми, 70), Брандт (Нмеча, 58), Санчо (Ройс, 75) - Фюллькруг

ПСВ: Бенитес - Тезе, Схаутен, Боскальи, Дест - Тиль (Лосано, 46), Мауро Жуниор (Бабади, 86), Веерман (Пепи, 82) - Бакайоко, де Йонг, Тильман

Предупреждения: Зюле, 88, Нмеча, 89.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСВ Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Санчо заявил, что вернется в Манчестер Юнайтед, при одном условии Санчо заявил, что вернется в Манчестер Юнайтед, при одном условии
Боруссия Д в меньшинстве удержала победу над Вердером Боруссия Д в меньшинстве удержала победу над Вердером
Боруссия Д квалифицировалась на новый клубный чемпионат мира за счет вылета РБ Лейпциг из Лиги чемпионов Боруссия Д квалифицировалась на новый клубный чемпионат мира за счет вылета РБ Лейпциг из Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:05
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:51
Лига чемпионов: Атлетико и Боруссия Дортмунд вышли в четвертьфинал
Европа00:50
Атлетико благодаря победе в серии пенальти прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив Интер
Европа00:38
ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв Ниццу
Европа00:15
Борнмут Забарного установил пару достижений в невероятном матче с Лутоном
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Боруссия Д справилась с ПСВ во втором матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Европа23:39
Борнмут "перестрелял" Лутон в бешеном матче с дебютным голом Забарного
Бокс23:38
"Думал, он лучше": Уайт озвучил основную причину сокрушительного поражения Нганну от Джошуа
Европа23:16
Известная ведущая потроллила Каррагера за неуместную шутку о "ее верности"
Европа23:04
Забарный забил свой первый гол в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK