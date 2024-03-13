Боруссия Д - ПСВ 2:0: обзор матча и результат игры 13.03.2024

"Шмели" дважды расписались в воротах соперника в дебюте и в конце встречи.

В среду, 13 марта, дортмундская Боруссия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимала на своем поле ПСВ.

Немецкая и нидерландская команды после ничьей в первой игре отложили определение сильнейшего в противостоянии до второго поединка, победителями из которого с перевесом в два гола вышли "шмели".

Боруссия вышла вперед уже в дебюте матча, когда Джейдон Санчо на третьей минуте точно пробил низом из-за пределов штрафной.

Источник: Getty Images

Сделать преимущество более убедительным немецкая команда могла на 77-й минуте поединка, но гол Никласа Фюллькруга после подачи со штрафного от Марко Ройса был отменен из-за офсайда.

В напряженной и конкурентной концовке противостояния ПСВ не смог реализовать своим моменты, а Ройс в компенсированное время успешно воспользовался грубой ошибкой защитника гостей и реализовал выход один на один.

Источник: Getty Images

Статистика матча Боруссия Д - ПСВ 1/8 финала Лиги чемпионов

Боруссия Д - ПСВ 2:0 (первый матч - 1:1)

Голы: Санчо, 3, Ройс, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 1.07 - 1.47

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 15 - 17

Удары в створ: 7 - 7

Угловые: 5 - 4

Фолы: 7 - 8

Атаки: 99 - 110

Боруссия Д: Кобель - Джан, Зюле, Хуммельс, Матсен - Озкан, Забитцер - Мален (Адейеми, 70), Брандт (Нмеча, 58), Санчо (Ройс, 75) - Фюллькруг

ПСВ: Бенитес - Тезе, Схаутен, Боскальи, Дест - Тиль (Лосано, 46), Мауро Жуниор (Бабади, 86), Веерман (Пепи, 82) - Бакайоко, де Йонг, Тильман

Предупреждения: Зюле, 88, Нмеча, 89.

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