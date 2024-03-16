Гвардиола: Любой клуб в Лиге чемпионов был бы тяжелым соперником
Испанца не расстроила жеребьевка главного клубного турнира Европы.
Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о сопернике своей команды в Лиге чемпионов.
По словам испанского специалиста, на текущей стадии турнира каждый соперник стал бы тяжелым.
"Реал Мадрид - сильная команда. Но Барселона была бы, Бавария, Арсенал, любой клуб, Атлетико тоже!
Эта конкуренция очень жесткая. Поэтому я и спросил: наш соперник - Реал? Ну ладно. Мы попробуем еще раз... Вот и все", - сказал Пеп.
Напомним, ранее в Реале отреагировали на результат жеребьевки.
Отметим, что матчи четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут 9-10 и 16-17 апреля соответственно.
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