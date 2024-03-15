В Реале прокомментировали результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Директор Реала Эмилио Бутрагеньо высказался о результатах жеребьевки Лиги чемпионов.

"Они действующие чемпионы турнира. Мы прекрасно знаем друг друга.

Не нужно объяснять все достоинства Манчестер Сити. Это будут два великолепных матча для болельщиков, игры высочайшего уровня. Мы надеемся, что команда справится с этой задачей".

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"Нам нужно добиться хорошего результата на Бернабеу, чтобы защитить его на выезде", – сказал Бутрагеньо в интервью Marca.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов Реал встретится с Манчестер Сити.

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