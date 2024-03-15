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В Реале прокомментировали результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Мадридцы готовятся к непростому матчу.
Сегодня, 15:50
Эмилио Бутрагеньо / Getty Images
Эмилио Бутрагеньо / Getty Images

Директор Реала Эмилио Бутрагеньо высказался о результатах жеребьевки Лиги чемпионов.

"Они действующие чемпионы турнира. Мы прекрасно знаем друг друга.

Не нужно объяснять все достоинства Манчестер Сити. Это будут два великолепных матча для болельщиков, игры высочайшего уровня. Мы надеемся, что команда справится с этой задачей".

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"Нам нужно добиться хорошего результата на Бернабеу, чтобы защитить его на выезде", – сказал Бутрагеньо в интервью Marca.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов Реал встретится с Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эмилио Бутрагеньо

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