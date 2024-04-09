Реал - Манчестер Сити: ориентировочные составы и кто пропустит матч?

ISPORT рассказывает о кадровой ситуации команд перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский Реал сыграет против Манчестер Сити. Матч состоится 9 апреля, в 22:00.

У Карло Анчелотти есть несколько проблем с составом, однако итальянец уже адаптировал игру своей команды без них. Речь идет про Тибо Куртуа и Давида Алабы.

Ситуация у Хосепа Гвардиолы примерно аналогично. Точно не сыграют Аке и Уокер, а также под вопросом Гвардиол.

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Ориентировочные составы на матч Реал - Манчестер Сити

Реал: Лунин - Карвахаль, Чуамени, Рюдигер, Менди - Вальверде, Кроос, Камавинга - Беллингем, Винисиус, Родриго

Не сыграет : Куртуа (мениск), Алаба (колено)

: Куртуа (мениск), Алаба (колено) Под вопросом: нет

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Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис, Стоунз, Рубен Диаш, Аканжи - Родри, Де Брюйне - Бернарду Силва, Фоден, Грилиш - Холанд

Не сыграет : Аке (боль в мыщцах), Уокер (подколенное сухожилие)

: Аке (боль в мыщцах), Уокер (подколенное сухожилие) Под вопросом: Гвардиол (неизвестно)

Напомним, что на ISPORT доступныанонсы и прогнозы на все четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

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