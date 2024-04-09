iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал - Манчестер Сити: ориентировочные составы и кто пропустит матч?

ISPORT рассказывает о кадровой ситуации команд перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.
Сегодня, 11:16
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский Реал сыграет против Манчестер Сити. Матч состоится 9 апреля, в 22:00.

У Карло Анчелотти есть несколько проблем с составом, однако итальянец уже адаптировал игру своей команды без них. Речь идет про Тибо Куртуа и Давида Алабы.

Ситуация у Хосепа Гвардиолы примерно аналогично. Точно не сыграют Аке и Уокер, а также под вопросом Гвардиол. 

Читай также: Реал - Манчестер Сити: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Ориентировочные составы на матч Реал - Манчестер Сити

Реал: Лунин - Карвахаль, Чуамени, Рюдигер, Менди - Вальверде, Кроос, Камавинга - Беллингем, Винисиус, Родриго

  • Не сыграет: Куртуа (мениск), Алаба (колено)
  • Под вопросом: нет

Читай также: Реал - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис, Стоунз, Рубен Диаш, Аканжи - Родри, Де Брюйне - Бернарду Силва, Фоден, Грилиш - Холанд

  • Не сыграет: Аке (боль в мыщцах), Уокер (подколенное сухожилие)
  • Под вопросом: Гвардиол (неизвестно)

Напомним, что на ISPORT доступныанонсы и прогнозы на все четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Новый директор Ливерпуля готов отпустить главную звезду клуба Новый директор Ливерпуля готов отпустить главную звезду клуба
Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
УПЛ: Днепр-1 сыграет с Зарей УПЛ: Днепр-1 сыграет с Зарей
Милота зашкаливает: Неймар показал милое фото с новорожденной дочкой Милота зашкаливает: Неймар показал милое фото с новорожденной дочкой
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа12:40
Новый директор Ливерпуля готов отпустить главную звезду клуба
Украина12:33
Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина12:15
УПЛ: Днепр-1 сыграет с Зарей
Другие страны12:02
Милота зашкаливает: Неймар показал милое фото с новорожденной дочкой
Европа11:59
Ливерпуль достиг устного соглашения с новым тренером
Европа11:32
Футбол сегодня: Лига чемпионов, матч Днепра-1 и Зари в УПЛ и женщины в отборе на Евро
Европа11:30
Арсенал намерен предложить долгосрочный контракт своему тренеру
Лига Чемпионов11:16
Реал - Манчестер Сити: ориентировочные составы и кто пропустит матч?
Лига Чемпионов10:59
Арсенал - Бавария: ориентировочные составы и кто пропустит матч?
Лига Чемпионов10:54
Арсенал - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK