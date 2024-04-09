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Защитник Реала поделился планом на игру против Ман Сити

Все очень просто и одновременно сложно.
Сегодня, 18:59
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Центрбек мадридского Реала Антонио Рюдигер рассказал, какой у его команды план на игру с Манчестер Сити.

По словам немца, "сливочным" просто надо закрыть ключевых игроков соперника.

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"Этот сезон был великолепным как для меня, так и для команды. Я вполне доволен. Но, в конце концов, это не имеет значения, мы знаем важность этого турнира для клуба, и ничто не имеет значения, если в итоге мы не пройдем дальше.

В прошлом сезоне дома мы хорошо сыграли против Сити на Бернабеу. Думаю, мы хорошо контролировали Холанда, который получал мало пасов. На эту игру будет тот же план: пытаться контролировать таких игроков, как Фоден, Де Брюйне и Холанд", - сказал Рюдигер.

Матч между Реалом и Ман Сити состоится сегодня в 22:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Манчестер Сити

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