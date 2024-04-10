Ни Реал, ни Ман Сити не наиграли даже на 1 xG: команды забили шесть голов

Причиной тому стало то, что команды забивали лишь гениальные или курьезные голы.

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов Реал и Ман Сити устроили на Сантьяго Бернабеу "голевую перестрелку".

Однако, интересно то, что ни мадридцы, ни манкунианцы не наиграли даже на 1 xG (ожидаемые голы - прим.)

Немного лучше с этим дела у подопечных Пепа Гвардиолы. Показатель xG у них - 0.83, а у коллектива Карло Анчелотти - 0.63.

Причиной такого " ливня голов" при таком малом показателе xG на две команды стало то, что команды забивали либо красиво, либо курьезно. Например, "выстрелы" Фила Фодена и Йошко Гвардиола с дальней дистанции, которые оба стали голевыми суммарно "весят" всего 0.09 xG.

Чуть меньше, а именно в 0.08 xG оценили последний гол в матче в исполнении Федерико Вальверде, а первый гол Реала вообще не оценивается моделью, поскольку, это автогол Рубена Диаша.

Напомним, ответный матч состоится на поле Манчестер Сити, в среду, 17 апреля.

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