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Лунин присоединился к Реалу накануне финала Лиги Чемпионов

Украинец приехал к команде в Лондон.
Сегодня, 17:21
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин присоединился к команде накануне финала Лиги Чемпионов.

Украинский голкипер прилетел в Лондон отдельно от команды, поскольку, незадолго до поединка против Боруссии заболел и имел температуру.

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Ранее сам Лунин и Анчелотти подтвердили, что из-за болезни футболист не сможет сыграть в главном матче сезона и в старте выйдет Тибо Куртуа.

Напомним, финал Лиги Чемпионов Реал - Боруссия Дортмунд состоится сегодня, 1 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов реал Андрей Лунин

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