Лунин присоединился к Реалу накануне финала Лиги Чемпионов
Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин присоединился к команде накануне финала Лиги Чемпионов.
Украинский голкипер прилетел в Лондон отдельно от команды, поскольку, незадолго до поединка против Боруссии заболел и имел температуру.
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👏 @AndreyLunin13 joins up with the team in London.#RealMadrid | #UCLfinal— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 1, 2024
Ранее сам Лунин и Анчелотти подтвердили, что из-за болезни футболист не сможет сыграть в главном матче сезона и в старте выйдет Тибо Куртуа.
Напомним, финал Лиги Чемпионов Реал - Боруссия Дортмунд состоится сегодня, 1 июня, в 22:00 по киевскому времени.
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