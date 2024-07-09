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Лига чемпионов стартовала - первый гол на счету команды экс-капитана Александрии

Паневежис повел в счете против ХИКа.
Сегодня, 19:43
Эрнестас Велиулис / Паневежис
Эрнестас Велиулис / Паневежис

Во вторник, 9 июля, стартовал первый квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В первом матче нового сезона-2024/25 играют литовский Паневежис и финнский ХИК.

Первый гол в матче, а также, соответственно, первый гол в новом еврокубковом сезоне был забил уже на 17-й минуте матче.

Хавбек Паневежиса Эрнестас Велиулис идеально среагировал на передачу партнера и в касание завершил атаку.

На момент написание новости литовская команда все так же вела в счета 1:0.

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