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Леоненко оценил игру Динамо в матче с Рейнджерс – экс-игрок "бело-синих" не сдерживал эмоций

Виктор отдельно прошелся по некоторым футболистам.
Сегодня, 14:26
Динамо - Рейнджерс / ФК Динамо Киев
Динамо - Рейнджерс / ФК Динамо Киев

Динамо сыграло вничью с шотландским ФК Рейнджерс в первом матче третьего квалификационного раунда отбора в Лигу чемпионов (1:1), пропустив на последних минутах встречи.

Читай также: Динамо на последних минутах упустило победу над Рейнджерс в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Бывший футболист "бело-синих" Виктор Леоненко подвел итоги поединка, отдельно оценив выступление некоторых футболистов:

Первый и второй тайм сильно отличались. Я рад обеим командам. Рейнджерс очень хорошо играл. И Динамо удивило. Соперники заставляли друг друга быстро принимать решение. Качественный прессинг получился с обеих сторон. Плотность игры понравилась. Звонили из Польши и передали привет Караваеву - мяч после его удара до сих пор ищут. Еще один позитив – хватало ударов по воротам, моментам, полумоментам, штанга была. Первый тайм такой вышел.

Как в кино получилось, когда действующих лиц сменяют местами. Ванат оказался на месте Ярмоленко, а Ярмоленко на месте Ваната. Андрей при этом еще и скоростное элит-такси успел заказать - хорошо ускорился. Когда забивал, то, в сущности, уже в воротах был. Поздравляю его с голом - показательный момент как надо открываться для голевой передачи. А лучшим игроком матча назову вратаря. Если бы не Бущан, то дела у киевлян могли быть плохие.

Обидно терять победу на последних секундах. Вообще я считаю, что 1:1 – это неплохо. Если бы удержали победу, то в Шотландии построили бы игру исключительно от обороны с первых минут. И тогда точно какой-то "дурак" залетит. А так есть надежда, что у Глазго попробуем другую тактику. Конечно, там будет сложнее, потому что стадион заполнят до краев. «Динамо», впрочем, к этому не привыкать – мы все матчи проводим на выезде. И если мы пройдем Рейнджерс, то уже будет серьезный результат. Киевляне заслуживают этого", - сказал Леоненко в интервью Футбол24.

Напомним, ответный матч в Глазго состоится уже в следующий вторник, 13 августа. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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