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Тренер Рейнджерс назвал главное преимущество Динамо перед ответным матчем в Лиге чемпионов

Филипп Клеман выступил на пресс-конференции перед ответным матчем.
Сегодня, 07:24
Филипп Клеман / Getty Images
Филипп Клеман / Getty Images

Уже сегодня, 13 августа, киевское Динамо проведет ответный матч против шотландского Рейнджерс в третьем квалификационном раунде отбора в Лигу чемпионов.

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Главный тренер шотландцев Филипп Клеман поделился ожиданиями от предстоящего поединка, указав на главное преимущество "бело-синих":

"Я надеюсь, что атмосфера будет как на Айброксе, я надеюсь, что болельщики почувствуют себя так же дома, как на Хэмпдене. Нас ждет матч действительно равных команд. Динамо имеет преимущество в том, что они играют вместе дольше, но наша команда прошлого Неделе сыграла очень хорошо тактически, а с новыми игроками это непросто.

Я был очень рад этому, и забитый на последней минуте гол был заслуженным, поэтому в результате мы нанесли больше ударов в ворота, чем соперник. Конечно, мы хотели бы, чтобы этот гол был забит быстрее, но у соперника тоже отличный вратарь.

Я не знаю, как завтра будет играть Динамо. Возможно, они будут больше ждать, больше сидеть и рассчитывать на контратаки при переходах… Не знаю, но мы должны быть готовы к разным сценариям.

Они действительно хорошая команда, и мы многого добились, играя компактно и прессингуя всей командой на прошлой неделе, но они также очень опасны при розыгрыше стандартных положений и очень хороши в переходах", - цитирует Клемана клубная пресс-служба.

Напомним, первый матч между командами завершился результативной ничьей (1:1). Киевляне открыли счет в середине первого тайма усилиями Андрея Ярмоленко, но не смогли удержать преимущество, пропустив на последней минуте встречи.

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