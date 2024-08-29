Шахтер в Лиге чемпионов: календарь матчей "горняков"
ISPORT представляет расписание всех игр донецкого клуба в рамках обновленной Лиги чемпионов.
Донецкий Шахтер выступит в основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Традиционный групповой этап еврокубка стал частью истории, а ему на смену пришла основная часть в виде единой "лиги".
По итогам жеребьевки ("горняки" были во второй корзине) команда Марино Пушича получила восьмерых соперников, одна половина матчей с которыми будет домашняя, а другая - выездная.
Расписание матчей Шахтера в основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25
- Шахтер: Бавария (д), Боруссия Дортмунд (в), Аталанта (д), Арсенал (в), Янг Бойз (д), ПСВ (в), Брест (д), Болонья (в).
Напомним, что матчи еврокубков сезона-2024/25 Шахтер будет проводить в Гельзенкирхене на стадионе Шальке.
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