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Шахтер в Лиге чемпионов: календарь матчей "горняков"

ISPORT представляет расписание всех игр донецкого клуба в рамках обновленной Лиги чемпионов.
Сегодня, 19:53
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

Донецкий Шахтер выступит в основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Традиционный групповой этап еврокубка стал частью истории, а ему на смену пришла основная часть в виде единой "лиги".

По итогам жеребьевки ("горняки" были во второй корзине) команда Марино Пушича получила восьмерых соперников, одна половина матчей с которыми будет домашняя, а другая - выездная.

Расписание матчей Шахтера в основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25

  • Шахтер: Бавария (д), Боруссия Дортмунд (в), Аталанта (д), Арсенал (в), Янг Бойз (д), ПСВ (в), Брест (д), Болонья (в).

Напомним, что матчи еврокубков сезона-2024/25 Шахтер будет проводить в Гельзенкирхене на стадионе Шальке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк

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