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Нойер оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Баварии, выделив матч против Шахтера

Немец будет рад сыграть против "горняков" на родном стадионе.
Сегодня, 11:29
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер оценил жеребьевку основной стадии Лиги чемпионов для своей команды, отдельно выделив матч против донецкого Шахтера:

"Это будут очень увлекательные матчи против очень хороших соперников. Но мы начинаем новый сезон в лиге, уверены в том, что автоматически пройдем квалификацию. Мы хотим показать, как выступаем против других команд и как можем побеждать, особенно в играх против команд из первой корзины. .

Барселона и ПСЖ хорошо начали сезон. Мы снова увидим Ханси Флика и его тренерский штаб, с нетерпением ждем этого, особенно на выезде в Барселоне. Шахтер - это команда, которая много лет участвует в Лиге чемпионов. Игра пройдет в Гельзенкирхене, поэтому станет для меня очень особенной.

Бенфика - очень сильная команда, которая в последние годы неоднократно показывала, что способна выходить в плей-офф. У нас уже есть опыт игры с загребским Динамо. Слован, непременно, получит импульс от прохождения квалификации. Что касается Астон Виллы, то наши английские ребята будут особенно рады возможности сыграть в Англии", – цитирует голкипера клубная пресс-служба Баварии.

Напомним. в новом формате основного раунда на групповом этапе будут между собой соревноваться восемь команд. Каждая сыграет с каждой по одному матчу, после чего будет раунд плей-офф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ФК Шахтер Мануэль Нойер ФК Бавария

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