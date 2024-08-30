Нойер оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Баварии, выделив матч против Шахтера

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер оценил жеребьевку основной стадии Лиги чемпионов для своей команды, отдельно выделив матч против донецкого Шахтера:

"Это будут очень увлекательные матчи против очень хороших соперников. Но мы начинаем новый сезон в лиге, уверены в том, что автоматически пройдем квалификацию. Мы хотим показать, как выступаем против других команд и как можем побеждать, особенно в играх против команд из первой корзины. .

Барселона и ПСЖ хорошо начали сезон. Мы снова увидим Ханси Флика и его тренерский штаб, с нетерпением ждем этого, особенно на выезде в Барселоне. Шахтер - это команда, которая много лет участвует в Лиге чемпионов. Игра пройдет в Гельзенкирхене, поэтому станет для меня очень особенной.

Бенфика - очень сильная команда, которая в последние годы неоднократно показывала, что способна выходить в плей-офф. У нас уже есть опыт игры с загребским Динамо. Слован, непременно, получит импульс от прохождения квалификации. Что касается Астон Виллы, то наши английские ребята будут особенно рады возможности сыграть в Англии", – цитирует голкипера клубная пресс-служба Баварии.

Напомним. в новом формате основного раунда на групповом этапе будут между собой соревноваться восемь команд. Каждая сыграет с каждой по одному матчу, после чего будет раунд плей-офф.

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