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"Замечательный формат, но он добавляет работы": Пушич высказался об обновленной Лиге чемпионов

Наставник Шахтера считает, что турнир теперь будет еще интереснее.
Вчера, 22:59
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Наставник донецкого Шахтера Марино Пушич поделился мыслями об обновленном формате Лиги чемпионов.

По словам специалиста, теперь у него, как у главного тренера прибавится работы.

"Думаю, это замечательный формат, но также вместе и тем очень сложный. Увеличилось количество игр, увеличилась нагрузка на игроков. Теперь нужно играть больше матчей на выезде, с каждой командой теперь по одному матчу. Вы никогда не знаете, что может случиться, и у вас не будет шанса исправить ситуацию в ответном матче.

Все теперь упирается в одну-единственную игру с одним соперником. Теперь нужно искать больше подходов к каждой новой команде, теперь сложнее будет делать какие-то выводы, будет значительно больше моментов риска со стороны обеих сторон. Это делает формат чрезвычайно интересным.

Но и мне как тренеру он, конечно, добавляет очень много работы для мозга, чтобы найти подход к каждой из команд. Но в первую очередь я чрезвычайно доволен, что мы будем играть в этом соревновании на самом высоком уровне с лучшими клубами Европы. Это фантастический опыт для нашей команды". 

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Также Пушич рассказал, как его команда будет справляться с логистическими проблемами и насыщенным графиком.

«Сейчас начинается очень насыщенный период с большим количеством сложных игр. Это касается не только ЛЧ, а также и матчей УПЛ. Сейчас все будет упираться в очень быстрое восстановление после плотного календаря.

При подобном ритме игры самое важное - вовремя восстановиться. Сейчас нам придется много путешествовать, не будет много времени на тренировки. Мы уже имели подобный опыт в прошлом году. Как по мне, мы прекрасно справились с подобным графиком. Уверен, что мы сумеем и на этот раз осилить подобные испытания», - резюмировал Марино.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер Марино Пушич

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