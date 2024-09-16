Милан - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов 17.09.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между итальянской и английской командами.

Во вторник, 17 сентября, Милан и Ливерпуль очным противостоянием стартуют в обновленной Лиге чемпионов сезона-2024/25.

"Россонери" и мерсисайдцы проведут первый из восьми запланированных матчей в основной стадии реформированного главного еврокубка.

Матч Милан - Ливерпуль состоится в Милане на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Милан - Ливерпуль

В предстоящем поединке эксперты и аналитики отдают предпочтение английской команде, считая ее фаворитом в противостоянии с итальянцами.

Прогноз букмекеров на матч Милан - Ливерпуль

Победа Милана - 3.85

- 3.85 Ничья - 3.90

- 3.90 Победа Ливерпуля - 1.95

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Милана и Ливерпуля забьют, составляет 1.58, а на противоположный результат - 2.39.

Статистика противостояния Милана и Ливерпуля

Милан и Ливерпуль в своей истории провели между собой четыре матча на международной арене, включая два финала Лиги чемпионов в средине "нулевых". В 2005 году мерсисайдцы совершили камбэк, уступая в три мяча после первого тайма, и выиграли в серии пенальти (3:3, 3:2 пен.), а в 2007 году "россонери" взяли реванш, одержав победу со счетом 2:1.

Источник: Getty Images

В последний раз Милан и Ливерпуль встречались на групповом этапе уже старой Лиги чемпионов сезона-2021/22. Тогда английская команда одержала две победы - 3:2 и 2:1.

Милан - Ливерпуль

1 Победы 2

1 Ничьи 1

8 Голы 9

Милан в основной стадии обновленной Лиги чемпионов также сыграет против Байера, Брюгге, Реала, Слована, Црвены Звезды, Жироны и Динамо Загреб.

Ливерпулю на этапе лиги главного еврокубка еще предстоят встречи с Болоньей, Лейпцигом, Байером, Реалом, Жироной, Лиллем и ПСВ.

Отметим, что в первом туре Лиги чемпионов состоится еще одно англо-итальянское противостояние - на ISPORT доступен прогноз на матч Манчестер Сити - Интер.

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