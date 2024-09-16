Милан - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов 17.09.2024
Во вторник, 17 сентября, Милан и Ливерпуль очным противостоянием стартуют в обновленной Лиге чемпионов сезона-2024/25.
"Россонери" и мерсисайдцы проведут первый из восьми запланированных матчей в основной стадии реформированного главного еврокубка.
Матч Милан - Ливерпуль состоится в Милане на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Милан - Ливерпуль
В предстоящем поединке эксперты и аналитики отдают предпочтение английской команде, считая ее фаворитом в противостоянии с итальянцами.
Прогноз букмекеров на матч Милан - Ливерпуль
- Победа Милана - 3.85
- Ничья - 3.90
- Победа Ливерпуля - 1.95
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Милана и Ливерпуля забьют, составляет 1.58, а на противоположный результат - 2.39.
Статистика противостояния Милана и Ливерпуля
Милан и Ливерпуль в своей истории провели между собой четыре матча на международной арене, включая два финала Лиги чемпионов в средине "нулевых". В 2005 году мерсисайдцы совершили камбэк, уступая в три мяча после первого тайма, и выиграли в серии пенальти (3:3, 3:2 пен.), а в 2007 году "россонери" взяли реванш, одержав победу со счетом 2:1.
В последний раз Милан и Ливерпуль встречались на групповом этапе уже старой Лиги чемпионов сезона-2021/22. Тогда английская команда одержала две победы - 3:2 и 2:1.
Милан - Ливерпуль
1 Победы 2
1 Ничьи 1
8 Голы 9
Милан в основной стадии обновленной Лиги чемпионов также сыграет против Байера, Брюгге, Реала, Слована, Црвены Звезды, Жироны и Динамо Загреб.
Ливерпулю на этапе лиги главного еврокубка еще предстоят встречи с Болоньей, Лейпцигом, Байером, Реалом, Жироной, Лиллем и ПСВ.
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