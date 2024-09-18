Пушич: Ничья - справедливый результат матча с Болоньей

В рамках первого тура Лиги чемпионов Шахтер сыграл с Болоньей.

После поединка Марино Пушич прокомментировал результат первого поединка обновленного формата для «горняков».

По словам специалиста, он считает, что ничья это справедливый итог игры.

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«Потерял ли Шахтер два очка? Это зависит от того, с какой точки зрения мы смотрим на матч. Поле было тяжелым. Я считаю, что в итоге ничья стала справедливым результатом. Думаю, обе команды хотели победить.

Когда я увидел, что Сикан лежит на газоне, то понял, что произошло что-то серьезное. Мы были вынуждены сделать две замены очень рано. Собрав эти ситуации вместе, мы должны сказать, что мы получили несколько ударов в первом тайме, и нам нужно было искать свои моменты.

Я горжусь тем, как моим ребятам удалось выйти из этого и справиться. Однако, на мой взгляд, судья неправильно расценил эпизод с Сиканом. Завтра мы увидим, насколько это серьезно. Травма есть.

Пушич также отреагировал на то, что у Шахтера лишь один удар в створ ворот.

«Я не люблю статистику. Вот вам мой ответ на этот вопрос», - резюмировал рулевой донецкого клуба.



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