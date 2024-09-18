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Болонья - Шахтер 0:0 видео лучших моментов матча Лиги чемпионов 18.09.2024

Украинский клуб мог забить ранний гол, а мог и проиграть.
Вчера, 23:18
Болонья - Шахтер / Getty Images
Болонья - Шахтер / Getty Images

Шахтер сошелся с Болоньей в рамках первого тура основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.

На старте поединка "оранжево-черные" заработали право на пенальти, который не смог реализовать Георгий Судаков.

По ходу первого тайма из-за травм поле покинули Даниил Сикан и Ефим Конопля.

После перерыва команда Винченцо Итальяно владела преимуществом, которое ни к чему не привело - судья зафиксировал ничью 0:0.

Вашему вниманию видео лучших моментов матча Болонья - Шахтер в первом туре Лиги чемпионов:

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Болонья - Шахтер 0:0

На 4-й минуте Георгий Судаков (Шахтер) не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 0.87
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 18 - 4
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 13 - 12

Болонья: Скорупски - Пош, Бейкема, Лукуми, Ликояннис (Миранда, 78) - Фаббиан (Урбански, 78), Фройлер, Моро (Побега, 65) - Орсолини (Айлинг-Джуниор, 65), Кастро (Даллинга, 65), Ндое.

Шахтер: Ризнык - Конопля (Тобиас, 41), Бондарь, Матвиенко, Педриньо - Бондаренко (Степаненко, 79), Крыськив, Судаков (Гомес, 79) - Зубков (Траоре, 79), Сикан (Невертон, 35), Эгиналду.

Предупреждения: Пош, Кастро - Бондарь, Тобиас, Степаненко, Гомес.

ИсточникMEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья Шахтер Донецк

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