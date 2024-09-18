Матвиенко - игрок матча Шахтер - Болонья по версии УЕФА

В рамках первого тура обновленного формата Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграл вничью с Болоньей.

По итогам поединка эксперты из УЕФА определили игрока матча. Им стал Николай Матвиенко.

В игре центрбека отметили оборонительные действия, а также его пасовую работу, в частности, ключевую передачу, которая привела к пенальти на первых минутах.

«Он показал очень хорошую игру как при коротких, так и при длинных передачах, включая ключевой пас, который привел к пенальти Шахтера, а также дважды заблокировал удар соперника. Его общая игра в защите и организация обороны были хорошими на протяжении всего матча», - сказано в пресс-релизе организации.

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