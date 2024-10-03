Лейпциг - Ювентус 2:3: обзор матча и результат игры 02.10.2024

В среду, 2 октября, Лейпциг принимал на своем поле Ювентус в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов.

"Красные быки" дважды по ходу поединка вели в счете, но даже в большинстве не удержали позитивный для себя результат, уступив туринцам со счетом 2:3.

Лейпциг открыл счет после получаса игры усилиями Беньямина Шешко, но Ювентус сумел впервые в этом матче отыграться в начале второй половины встречи благодаря голу Душана Влаховича.

Источник: Getty Images

На 59-й минуте туринцы остались в меньшинстве, когда красную карточку получил голкипер Микеле Ди Грегорио, а вскоре хозяева поля еще и получили право на пенальти, который реализовал тот же Шешко. Тем не менее на его дубль своим вторым забитым мячом ответил Влахович. Победу же для "бьянконери" на 82-й минуте вырвал Франсишку Консейсау.

Источник: Getty Images

После двух туров Ювентус имеет в своем активе шесть набранных очков, а Лейпциг потерпел второе поражение. Следующий матч туринцы проведут 22 октября дома против Штутгарта, а немецкая команда 23 октября примет Ливерпуль.

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Статистика матча Лейпциг - Ювентус второго тура Лиги чемпионов

РБ Лейпциг – Ювентус 2:3

Голы: Шешко, 30, 65 (пен). - Влахович, 50, 68, Консейсау, 82

Ожидаемые голы (xG): 2.88 - 1.42

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 23 - 16

Удары в створ: 7 - 6

Угловые: 8 - 2

Фолы: 4 - 14

РБ Лейпциг: Гулачи - Гертрейда (Вермерен, 87), Орбан, Люкеба, Раум - Баумгартнер (Генрихс, 46), Зайвальд (Поульсен, 87), Айдара (Нуса, 75), Симонс - Шешко, Опенда (Силва, 90).

Ювентус: Ди Грегорио - Савона (Луис, 61), Бремер (Гатти, 6), Калулу, Камбязо - Фаджоли, Маккенни - Гонсалес (Консейсау, 12), Копмейнерс, Йылдыз (Перин, 60) - Влахович.

Предупреждения: Раум - Консейсау, Перин.

Удаление: Ди Грегорио, 59.

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