iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лейпциг - Ювентус 2:3: обзор матча и результат игры 02.10.2024

Туринская команда в волевом стиле спасла поединок с немецким оппонентом.
Сегодня, 00:22
Ювентус обыграл Лейпциг / Getty Images
Ювентус обыграл Лейпциг / Getty Images

В среду, 2 октября, Лейпциг принимал на своем поле Ювентус в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов.

"Красные быки" дважды по ходу поединка вели в счете, но даже в большинстве не удержали позитивный для себя результат, уступив туринцам со счетом 2:3.

Лейпциг открыл счет после получаса игры усилиями Беньямина Шешко, но Ювентус сумел впервые в этом матче отыграться в начале второй половины встречи благодаря голу Душана Влаховича.

Источник: Getty Images

На 59-й минуте туринцы остались в меньшинстве, когда красную карточку получил голкипер Микеле Ди Грегорио, а вскоре хозяева поля еще и получили право на пенальти, который реализовал тот же Шешко. Тем не менее на его дубль своим вторым забитым мячом ответил Влахович. Победу же для "бьянконери" на 82-й минуте вырвал Франсишку Консейсау.

Источник: Getty Images

После двух туров Ювентус имеет в своем активе шесть набранных очков, а Лейпциг потерпел второе поражение. Следующий матч туринцы проведут 22 октября дома против Штутгарта, а немецкая команда 23 октября примет Ливерпуль.

Читай также: Лунин пропустил с пенальти, а Реал уступил Лиллю

Статистика матча Лейпциг - Ювентус второго тура Лиги чемпионов

РБ Лейпциг – Ювентус 2:3

Голы: Шешко, 30, 65 (пен). - Влахович, 50, 68, Консейсау, 82

Ожидаемые голы (xG): 2.88 - 1.42
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 23 - 16
Удары в створ: 7 - 6
Угловые: 8 - 2
Фолы: 4 - 14

РБ Лейпциг: Гулачи - Гертрейда (Вермерен, 87), Орбан, Люкеба, Раум - Баумгартнер (Генрихс, 46), Зайвальд (Поульсен, 87), Айдара (Нуса, 75), Симонс - Шешко, Опенда (Силва, 90).

Ювентус: Ди Грегорио - Савона (Луис, 61), Бремер (Гатти, 6), Калулу, Камбязо - Фаджоли, Маккенни - Гонсалес (Консейсау, 12), Копмейнерс, Йылдыз (Перин, 60) - Влахович.

Предупреждения: Раум - Консейсау, Перин.

Удаление: Ди Грегорио, 59.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус лейпциг

Статьи по теме

Ювентус с дублем Влаховича разобрался в гостях с Дженоа Ювентус с дублем Влаховича разобрался в гостях с Дженоа
Барселона начала переговоры с экс-воротарем Ювентуса Барселона начала переговоры с экс-воротарем Ювентуса
Ювентус сыграл в скучную ничью с Наполи Ювентус сыграл в скучную ничью с Наполи
Ювентус уверенно обыграл ПСВ в стартовом матче основной части Лиги чемпионов Ювентус уверенно обыграл ПСВ в стартовом матче основной части Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Шахтер без шансов был разгромлен Аталантой в Лиге чемпионов: видео голов и лучших моментов
Шахтер без шансов был разгромлен Аталантой в Лиге чемпионов: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Футбол сегодня: Шахтер сыграет в Лиге чемпионов, Украина на чемпионате мира
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Заря победой над Ворсклой закрыла восьмой тур
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет в матче за "бронзу" после поражения от Бразилии
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:11
Лунин не спас, а Реал внезапно проиграл Лиллю: видео лучших моментов матча
Лига Чемпионов00:59
Шедевральный гол Дурана в обзоре матча Астон Вилла - Бавария
Лига Чемпионов00:49
Гасперини - о победе над Шахтером: Мы провели хорошую игру
Лига Чемпионов00:37
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
Лига Чемпионов00:35
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Лига Чемпионов00:25
Ошибка Нойера помогла Астон Вилле обыграть Баварию
Лига Чемпионов00:22
Ювентус в меньшинстве вырвал победу над Лейпцигом
Лига Чемпионов00:05
Лунин пропустил с пенальти, а Реал уступил Лиллю
Лига Чемпионов00:01
Трубин отстоял на "ноль" в разгромной победе Бенфики над Атлетико
Вчера, 23:33
Бокс23:33
Джервонта Дэвис анонсировал свой следующий бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK