Лунин - в старте на матч против Милана
В рамках 4-го тура Лиги чемпионов Реал сыграет против Милана.
"Сливочные", как всегда, заблаговременно объявили свой состав на поединок. Место в воротах займет украинец Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа продолжает свое восстановление от травмы.
Также стоит отметить, что в заявку мадридского клуба вернулся Родриго, который из-за повреждения пропустил примерно месяц.
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В составе Милана произошло три изменения. Вместо Филиппо Тераччано, Ноа Окафора и Самуэля Чуквуезе, которые играли против Монцы появились Эмерсон Рояль, Рафаэль Леау и Юнус Муса.
Матч Реал - Милан начнется в 22:00 по киевскому времени.
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