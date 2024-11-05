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Лунин - в старте на матч против Милана

Украинец сыграет в поединке Лиги чемпионов.
Сегодня, 20:25
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов Реал сыграет против Милана.

"Сливочные", как всегда, заблаговременно объявили свой состав на поединок. Место в воротах займет украинец Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа продолжает свое восстановление от травмы.

Также стоит отметить, что в заявку мадридского клуба вернулся Родриго, который из-за повреждения пропустил примерно месяц.

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В составе Милана произошло три изменения. Вместо Филиппо Тераччано, Ноа Окафора и Самуэля Чуквуезе, которые играли против Монцы появились Эмерсон Рояль, Рафаэль Леау и Юнус Муса.

Матч Реал - Милан начнется в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Милан Андрей Лунин

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