Реал выставил на аукцион часть истории Сантьяго Бернабеу, которой пользовались Роналду, Зидан и Рауль

Каждый, у кого есть необходимая сумма, сможет приобрести памятные вещи.

Реал выставил на аукцион Sotheby's старую раздевалку, которая была у команды на Сантьяго Бернабеу до его реконструкции, сообщает ESPN.

По информации источника, стартовая цена каждого из 24 шкафчиков, на которых будут фамилии и фотографии игроков, которым они принадлежали, составит 10 тысяч фунтов.

Источник: Getty Images

Раздевалка использовалась с 2001 по 2022 год. Шкафчики будут выставлены на аукцион в том виде, в каком они были в сезоне-2021/22, когда "бланкос" выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов.

К шкафчикам будет прилагаться сертификат подлинности и список игроков, которые пользовались ими на протяжении двух десятилетий.

По данным Sotheby's, за этот период на Сантьяго Бернабеу было сыграно 544 домашних матча Реала и завоевано 20 трофеев, включая шесть Лиг чемпионов и шесть титулов чемпиона Испании.

Часть средств, вырученных от аукциона, будет направлена благотворительному фонду клуба.

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Мозаика с эмблемой Реала шириной 3 метра, которая раньше стояла у входа в раздевалку, также выставлена на аукцион: стартовая цена - 12 тысяч.

Предметы будут выставлены в Лондоне с 20 по 26 ноября, а торги начнутся 12 ноября и продлятся две недели.

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