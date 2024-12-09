Лидеры Баварии не тренировались вместе с командой накануне матча против Шахтера
Гарри Кейн и Джамал Мусиала, с большой вероятностью, не помощники для мюнхенцев в завтрашнем матче.
В рамках 6-го тура Лиги чемпионов Бавария сыграет с Шахтером.
Как сообщает Twitter-аккаунт Bayern&Germany, накануне этого поединка два лидера мюнхенского коллектива в лице Гарри Кейна и Джамала Мусиалы тренировались индивидуально.
Harry Kane and Jamal Musiala working individually today— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 9, 2024
🎥 @vcatalina96
pic.twitter.com/EnHGWrr4TK
Кейн травмировался еще в матче против Боруссии Дортмунд, травмировав заднюю поверхность бедра. Мусиала играл в последнем матче «красных» против Хайденхайма.
Матч между Баварией против Шахтера состоится завтра, 10 декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что Бавария выведет номер своей легенды из обращения.
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