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Лидеры Баварии не тренировались вместе с командой накануне матча против Шахтера

Гарри Кейн и Джамал Мусиала, с большой вероятностью, не помощники для мюнхенцев в завтрашнем матче.
Сегодня, 13:03
Джамал Мусиала и Харри Кейн / Getty Images
Джамал Мусиала и Харри Кейн / Getty Images

В рамках 6-го тура Лиги чемпионов Бавария сыграет с Шахтером.

Как сообщает Twitter-аккаунт Bayern&Germany, накануне этого поединка два лидера мюнхенского коллектива в лице Гарри Кейна и Джамала Мусиалы тренировались индивидуально.

Кейн травмировался еще в матче против Боруссии Дортмунд, травмировав заднюю поверхность бедра. Мусиала играл в последнем матче «красных» против Хайденхайма.

Матч между Баварией против Шахтера состоится завтра, 10 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария выведет номер своей легенды из обращения.

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