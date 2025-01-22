УЕФА признал Судакова лучшим игроком матча Шахтер - Брест

В среду, 22 января, Шахтер в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов одержал победу над Брестом (2:0).

Оба мяча "горняки" забили в первом тайме противостояния с французской командой - сначала Кевин вывел свою команду вперед, на после Георгий Судаков закрепил преимущество, реализовав пенальти.

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Именно украинский полузащитник Шахтера был признан УЕФА лучшим игроком этого матча.

"Он продемонстрировал восхитительный баланс как в атаке, так и в игре без мяча. Он был настоящим лидером своей команды", - говорится на официальном сайте Европейского футбольного союза.

Источник: UEFA.COM

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Брест (2:0).

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