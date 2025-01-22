iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УЕФА признал Судакова лучшим игроком матча Шахтер - Брест

Полузащитник "горняков" отличился в поединке, реализовав пенальти.
Вчера, 22:59
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

В среду, 22 января, Шахтер в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов одержал победу над Брестом (2:0).

Оба мяча "горняки" забили в первом тайме противостояния с французской командой - сначала Кевин вывел свою команду вперед, на после Георгий Судаков закрепил преимущество, реализовав пенальти.

Читай также: Шахтер одержал вторую победу в Лиге чемпионов, переиграв Брест

Именно украинский полузащитник Шахтера был признан УЕФА лучшим игроком этого матча.

"Он продемонстрировал восхитительный баланс как в атаке, так и в игре без мяча. Он был настоящим лидером своей команды", - говорится на официальном сайте Европейского футбольного союза.

Источник: UEFA.COM

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Брест (2:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Брест Георгий Судаков

Статьи по теме

"Очень грустно, что ты уходишь": Тренер Шахтера попрощался с Сиканом "Очень грустно, что ты уходишь": Тренер Шахтера попрощался с Сиканом
Шахтер одержал вторую победу в Лиге чемпионов, переиграв Брест Шахтер одержал вторую победу в Лиге чемпионов, переиграв Брест
Шахтер - Брест: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 22.01.2025 Шахтер - Брест: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 22.01.2025
ПСЖ совершил крутой камбек против Манчестер Сити, Реал разбил Зальцбург ПСЖ совершил крутой камбек против Манчестер Сити, Реал разбил Зальцбург
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Брест 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Брест 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Реала и Жироны в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:15
ПСЖ совершил крутой камбек против Манчестер Сити, Реал разбил Зальцбург
Лига Чемпионов00:12
Бавария сенсационно разгромно проиграла Фейеноорду
Вчера, 23:51
Лига Чемпионов23:51
Арсенал с Зинченко разгромил Динамо Загреб, Жирона с Цыганковым проиграла Милану
Украина23:38
"Очень грустно, что ты уходишь": Тренер Шахтера попрощался с Сиканом
Европа23:25
Сикан назвал задачу, которую намерен выполнить в Трабзонспоре
Лига Чемпионов22:59
УЕФА признал Судакова лучшим игроком матча Шахтер - Брест
Киберспорт22:55
BLAST Bounty Spring 2025: NaVi узнали соперника в четвертьфинале, Vitality - Eternal Fire
Лига Чемпионов22:30
Шахтер - Брест 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Бокс22:29
"Он на пике": Экс-промоутер Кличко назвал фаворита боя Дюбуа - Паркер
Европа22:10
"Чтобы война в Украине закончилась": Трабзонспор оценил подписание Сикана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK