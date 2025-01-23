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"Не узнал свою команду": Тренер Бреста проанализировал поражение от Шахтера

Наставник французского коллектива подвел итоги неудачного поединка в Лиге чемпионов.
Сегодня, 00:58
Эрик Руа / Getty Images
Эрик Руа / Getty Images

Главный тренер Бреста Эрик Руа прокомментировал поражение от Шахтера в матче Лиги чемпионов.

В предпоследнем поединке основной стадии еврокубка украинская команда одержала победу со счетом 2:0.

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"Это был отличный матч, в котором мы могли сыграть без давления, потому что уже добивались позитивных результатов в турнире. Но сегодня я не узнал свою команду в первом тайме, нас наказали за наши ошибки. Мы могли бы сыграть лучше в эпизодах с пропущенными мячами, которых можно было избежать. Но на самом высоком уровне за все приходится платить свою цену.

Это была упущенная возможность. Мы помогли Шахтеру одержать победу. Однако это клуб, который привык к еврокубковым матчам. У нас не было комплекса неполноценности, но был недостаток контроля с нашей стороны. Мы не смогли играть по нашей системе. Наша судьба была в наших руках, но когда ты плохо играешь с мячом или без него, становится тяжело.

Будет трудно финишировать в первой восьмерке. Нам нужно было провести почти идеальный отрезок. Теперь я с нетерпением жду встречи с мадридским Реалом в восьмом туре", - приводит слова тренера Бреста официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Брест (2:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Брест

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Шахтер - Брест 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Брест 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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