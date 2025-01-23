Шахтер сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов: что для этого нужно?

Обновленный основной этап Лиги чемпионов подходит к завершению и за один тур до его конца донецкий Шахтер остался командой с худшими шансами на выход в плей-офф среди тех, у кого эти шансы все еще остаются.

Что же нужно "горнякам" для того, чтобы завершить первый этап в топ-24 командах Лиги?

Рассмотрим турнирную таблицу основного этапа. Сейчас Шахтер занимает в ней 27 место, имея 7 баллов в активе. Путевку в первый раунд плей-офф дают позиции с 24 и выше.

№ Команда І В Н П З П О 21 Бенфіка 7 3 1 3 14 12 10 22 ПСЖ 7 3 1 3 10 8 10 23 Спортінг Лісабон 7 3 1 3 12 11 10 24 Штутгарт 7 3 1 3 12 13 10 25 Манчестер Сіті 7 2 2 3 15 13 8 26 Динамо Загреб 7 2 2 3 10 18 8 27 Шахтар 7 2 1 4 7 13 7

Впереди Шахтера Ман Сити и Динамо Загреб, у которых по 8 очков, а также четыре команды, которые теоретически можно обойти.

Источник: Getty Images

Итак, у "горняков" есть шесть оппонентов, из которых обойти нужно минимум половину. Как это можно сделать?

Во-первых, обязательно побеждать в последнем туре дортмундскую Борусию, ни один другой результат не приемлем.

Во-вторых, половина команд с 21 по 26 место должна сыграть так, чтобы у них осталось меньше 11 очков.

В-третьих, нужно будет еще отыграть разницу забить и пропущенных голов.

Третий пункт очень сильно усложняет Шахтеру и без того непростой вариант продолжения участия в ЛЖД. К сожалению, у "горняков" разница голов ("-6") гораздо хуже, чем у команд, у которых сейчас 10 очков в таблице ("-1" у Штутгарта, "+1" у Спортинга, "+2" у ПСЖ и Бенфики).

Кто с кем будет играть в последнем туре?

Как мы уже упоминали, Шахтер на выезде будет играть против Боруссии Дортмунд. Среди других прямых конкурентов "горняков" будет матч между двумя из них - ПСЖ будет играть против Штутгарта.

Источник: Getty Images

Учитывая, что для Шахтера необходимо, чтобы Динамо Загреб не победило, поединок против Милана выглядит очень "удобным", а вот у Ман Сити соперником будет Брюгге, хотя они будут очень мотивированными, ведь также не гарантировали себе плей-офф.

Боруссия Дортмунд - Шахтер.

Динамо Загреб - Милан

Ювентус - Бенфика.

Ман Сити — Брюгге

Спортинг - Болонья

Штутгарт - ПСЖ

Так что, каковы шансы Шахтера?

Честно говоря, они максимально маленькие. Букмекеры предлагают коэффициент 100 и более на то, что дончане сыграют в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Даже если Шахтер победит Боруссию Д, то вероятность того, что Спортинг или Бенфика проиграют свои матчи с разницей в 6-7 голов – минимальна. А кроме того нужно, чтобы еще и Ман Сити вылетел из ЛЧ.

Главный тренер Динамо Загреб Фабио Каннаваро / Источник: Getty Images

Но все же наиболее вероятным среди всех вариантов выглядит следующий:

Шахтер побеждает Боруссию Дортмунд с разницей в 1-2 мяча;

Ман Сити не побеждает Брюгге;

Динамо Загреб не побеждает Милан;

ПСЖ побеждает Штутгарт с разницей в 4-5 голов;

Выглядит так, будто чтобы это произошло, должны сойтись все планеты в один ряд. На ISPORT доступна полная турнирная таблица основного этапа Лиги чемпионов.

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