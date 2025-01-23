Шахтер сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов: что для этого нужно?
Обновленный основной этап Лиги чемпионов подходит к завершению и за один тур до его конца донецкий Шахтер остался командой с худшими шансами на выход в плей-офф среди тех, у кого эти шансы все еще остаются.
Что же нужно "горнякам" для того, чтобы завершить первый этап в топ-24 командах Лиги?
Рассмотрим турнирную таблицу основного этапа. Сейчас Шахтер занимает в ней 27 место, имея 7 баллов в активе. Путевку в первый раунд плей-офф дают позиции с 24 и выше.
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|21
|Бенфіка
|7
|3
|1
|3
|14
|12
|10
|22
|ПСЖ
|7
|3
|1
|3
|10
|8
|10
|23
|Спортінг Лісабон
|7
|3
|1
|3
|12
|11
|10
|24
|Штутгарт
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|10
|25
|Манчестер Сіті
|7
|2
|2
|3
|15
|13
|8
|26
|Динамо Загреб
|7
|2
|2
|3
|10
|18
|8
|27
|Шахтар
|7
|2
|1
|4
|7
|13
|7
Впереди Шахтера Ман Сити и Динамо Загреб, у которых по 8 очков, а также четыре команды, которые теоретически можно обойти.
Итак, у "горняков" есть шесть оппонентов, из которых обойти нужно минимум половину. Как это можно сделать?
- Во-первых, обязательно побеждать в последнем туре дортмундскую Борусию, ни один другой результат не приемлем.
- Во-вторых, половина команд с 21 по 26 место должна сыграть так, чтобы у них осталось меньше 11 очков.
- В-третьих, нужно будет еще отыграть разницу забить и пропущенных голов.
Третий пункт очень сильно усложняет Шахтеру и без того непростой вариант продолжения участия в ЛЖД. К сожалению, у "горняков" разница голов ("-6") гораздо хуже, чем у команд, у которых сейчас 10 очков в таблице ("-1" у Штутгарта, "+1" у Спортинга, "+2" у ПСЖ и Бенфики).
Кто с кем будет играть в последнем туре?
Как мы уже упоминали, Шахтер на выезде будет играть против Боруссии Дортмунд. Среди других прямых конкурентов "горняков" будет матч между двумя из них - ПСЖ будет играть против Штутгарта.
Учитывая, что для Шахтера необходимо, чтобы Динамо Загреб не победило, поединок против Милана выглядит очень "удобным", а вот у Ман Сити соперником будет Брюгге, хотя они будут очень мотивированными, ведь также не гарантировали себе плей-офф.
- Боруссия Дортмунд - Шахтер.
- Динамо Загреб - Милан
- Ювентус - Бенфика.
- Ман Сити — Брюгге
- Спортинг - Болонья
- Штутгарт - ПСЖ
Так что, каковы шансы Шахтера?
Честно говоря, они максимально маленькие. Букмекеры предлагают коэффициент 100 и более на то, что дончане сыграют в 1/16 финала Лиги чемпионов.
Даже если Шахтер победит Боруссию Д, то вероятность того, что Спортинг или Бенфика проиграют свои матчи с разницей в 6-7 голов – минимальна. А кроме того нужно, чтобы еще и Ман Сити вылетел из ЛЧ.
Но все же наиболее вероятным среди всех вариантов выглядит следующий:
- Шахтер побеждает Боруссию Дортмунд с разницей в 1-2 мяча;
- Ман Сити не побеждает Брюгге;
- Динамо Загреб не побеждает Милан;
- ПСЖ побеждает Штутгарт с разницей в 4-5 голов;
Выглядит так, будто чтобы это произошло, должны сойтись все планеты в один ряд. На ISPORT доступна полная турнирная таблица основного этапа Лиги чемпионов.
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