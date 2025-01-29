Боруссия Д - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 29.01.2025

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между немецким и украинским грандами.

В среду, 29 января, подопечные Марино Пушича сыграют последний матч основного раунда Лиги чемпионов. Соперником "горняков" станет дортмундская Боруссия.

Донецкий Шахтер в предыдущих турах набрал 7 очков. Чемпион Украины победил швейцарский Янг Бойз (2:1) и французский Брест (2:0), а также свел вничью поединок против итальянской Болоньи (0:0).

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Тем временем "шмели" одержали четыре победы и трижды проиграли. В частности, дортмундцы победили загребское Динамо (3:0), Штурм из австрийского Граца (1:0), шотландский Селтик (7:1) и бельгийский Брюгге (3:0).

Матч Боруссия Д - Шахтер состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Боруссия Д - Шахтер

В грядущем поединке букмекеры избрали "шмелей" однозначным фаворитом. Вероятность же победы "горняков" даже ниже потенциальной ничьей.

Прогноз букмекеров на матч Боруссия Д - Шахтер

Победа Боруссии Д - 1.30

Ничья - 5.50

Победа Шахтера - 6.80

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Шахтера и Бреста забьют, составил 1.69, а на противоположный итог - 2.17.

Статистика противостояния Боруссии Д и Шахтера

Турнирные пути команд пересеклись в третий раз. Первое двойное свидание пришлось на квалификацию Лиги чемпионов 2001/02. Тогда "шмели" одержали две победы (2:0, 3:1).

В кампании 2012/13 "горняки" уступили Боруссии Д в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. После домашней ничьей (2:2) Шахтер разгромно проиграл на выезде (0:3).

Шахтер будет устраивать только победу, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф турнира. "Горняки" также обязаны улучшить разницу забитых и пропущенных мячей и надеяться на осечки конкурентов.

Кстати, накануне Шахтер сделал предложение Вест Хэму по Гильерме.

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