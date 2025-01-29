Шахтер сделал предложение по вингеру команды АПЛ

Шахтер ведет переговоры о приобретении бразильского вингера Вест Хэма Луиса Гильерме.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, "горняки" уже озвучили представителю английской Премьер-лиги свое предложение по 18-летнему футболисту. Украинский клуб готов заплатить "молотобойцам" за переход игрока 15 миллионов евро.

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При этом отмечается, что на бразильца также существуют другие претенденты.

Луис Гильерме перешел в Вест Хэм из Палмейраса минувшим летом за 23 миллиона евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2029 года.

В нынешнем сезоне бразильский вингер принял участие в шести матчах "молотобойцев" во всех турнирах, наиграв суммарно всего 50 минут, без результативных действий.

Напомним, ранее Шахтер объявил о продаже нападающего в США.

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