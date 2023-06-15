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Северная Македония - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024

Северная Македония - Украина встретятся в рамках квалификации на Евро-2024. Узнай, где смотреть этот поединок в прямом эфире на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:50
Северная Македония - Украина: где смотреть матч / Getty Images
Северная Македония - Украина: где смотреть матч / Getty Images

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет второй поединок в рамках квалификации чемпионата Европы-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет национальная команда Северной Македонии.

В рамках встречи команды постараются набрать важные очки, которые помогут улучшить позиции в квартете.

Матч Северная Македония - Украина состоится в Скопье (Северная Македония) на Toše Proeski Arena. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

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Где и когда смотреть матч Северная Македония - Украина

На территории Украины поединок будет доступен для просмотра на местных телеканалах Суспільне, а также на платформе Megogo по подписке Спорт и Максимальная. 

Отметим, что и на Суспільному, и на MEGOGO будут доступны предматчевые студии, которые начнутся за 45 минут и за час до игры соответственно.

В своей истории сборные встречались между собой пять раз. На счету Украины три победы, у Северной Македонии - одна и раз победитель не был выявлен.

В последний раз Северная Македония и Украина встречались в рамках чемпионата Европы-2020. На групповом этапе украинская команда добыла победу - 2:1.

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Где состоится матч Северная Македония - Украина

Национальный матч между Северной Македонией и Украиной будет сыгран на стадионе Toše Proeski Arena в Скопье.

Арена была открыта в 1947 году, а в2011-й - реконструирована. Вместимость стадиона составляет около 33 тысяч зрителей.

Напомним, что в июне сборная Украины также проведет поединок с национальной командой Мальты (19).

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