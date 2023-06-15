Северная Македония - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет второй поединок в рамках квалификации чемпионата Европы-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет национальная команда Северной Македонии.
В рамках встречи команды постараются набрать важные очки, которые помогут улучшить позиции в квартете.
Матч Северная Македония - Украина состоится в Скопье (Северная Македония) на Toše Proeski Arena. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
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Где и когда смотреть матч Северная Македония - Украина
На территории Украины поединок будет доступен для просмотра на местных телеканалах Суспільне, а также на платформе Megogo по подписке Спорт и Максимальная.
Отметим, что и на Суспільному, и на MEGOGO будут доступны предматчевые студии, которые начнутся за 45 минут и за час до игры соответственно.
В своей истории сборные встречались между собой пять раз. На счету Украины три победы, у Северной Македонии - одна и раз победитель не был выявлен.
В последний раз Северная Македония и Украина встречались в рамках чемпионата Европы-2020. На групповом этапе украинская команда добыла победу - 2:1.
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Где состоится матч Северная Македония - Украина
Национальный матч между Северной Македонией и Украиной будет сыгран на стадионе Toše Proeski Arena в Скопье.
Арена была открыта в 1947 году, а в2011-й - реконструирована. Вместимость стадиона составляет около 33 тысяч зрителей.
Напомним, что в июне сборная Украины также проведет поединок с национальной командой Мальты (19).