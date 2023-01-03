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Шотландский клуб продлил контракт с перспективным украинцем

Максим Кучерявый связал свое будущее с Сент-Джонстоном.
Сегодня, 18:40
Максим Кучерявый
Максим Кучерявый

Шотландский Сент-Джонстон объявил о продлении контракта с Максимом Кучерявым.

Новое соглашение 20-летнего украинца будет рассчитано до 2025 года. Детали сделки не сообщаются.

В текущем сезоне Кучерявый провел за клуб высшего дивизиона 10 матчей. Результативными действиями он не отличился.

В октябре минувшего года Максим был вызван в молодежную сборную Украины. В поединке против сборной Израиля он отмтеился первым голом.


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