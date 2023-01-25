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УЕФА изменил правила квалификаций на чемпионаты мира и Европы, а также формат Лиги наций

Теперь отбираться на ЧМ и ЧЕ будут немножко по-другому.
Сегодня, 21:44
Исполком УЕФА
Исполком УЕФА

В швейцарском городе Ньон состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором было принято ряд решений, среди которых и отмена проведения Суперкубка УЕФА на территории рф.

Главным решение исполкома было внесение изменений в нынешние форматы Лиги наций и Европейских квалификаций на чемпионаты мира и Европы. Эти изменения сделают турниры более конкурентными и захватывающими.

ISPORT расскажет об изменениях подробнее.

Лига Наций

В четвертом розыгрыше этого турнира будет добавлен новый раунд, который будет проводиться в марте, после завершения матчей на групповой стадии. 

  • Во-первых, теперь в Лиге наций будут проводиться четвертьфиналы в Лиге A. Победители четырех групп и команды, занявшие вторые места, будут разделены на пары и сыграют по матчу дома и на выезде. Победители выйдут в традиционный финал четырех.
  • Во-вторых, команды, занявшие третьи места в Лиге A, сыграют со вторыми командами всех групп Лиги B, за право остаться в дивизионе (в случае победы представителя Лиги B, он поднимает в высший дивизион).
  • В-третьих, точно такая же схема, как в прошлом абзаце, будет разыграна и между командами Лиг B и C.

Команды, которые не попадут не пройдут в данные раунды плей-офф, в марте будут играть свои матчи квалификаций на мировые и континентальные форумы.

Квалификации на ЧМ и ЧЕ

В рамках отборочных турниров на чемпионаты мира и Европы теперь будет увеличено количество групп и, в связи с этим, уменьшено количество команд в каждой из них.

Теперь команды будут разбиты на 12 квартетов и квинтетов, что, по мнению УЕФА, "добавит отборочному циклу дополнительную динамичность и непредсказуемость".

В группы из пяти команд попадут сборные, которые не будут задействованы в четвертьфиналах/стыковых матчах Лиги наций. Они начнут свой отбор в марте, тогда как все остальные стартуют с июня.

Победители групп Европейской квалификации получат прямые путевки на чемпионат мира или Европы, а обладатели вторых мест либо получат прямые путевки, либо примут участие в стыковых матчах (вместе с участниками "стыков" за путевки на Евро из Лиги наций).

Стоит отметить также, что данный формат квалификации стартует уже при отборе на ЧМ-2026. Формат квалификации на Евро-2024 не будет изменен, как и формат самого чемпионата Европы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа чм-2026

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