Россию официально лишили права проведения Суперкубка УЕФА 2023 года

УЕФА принял официальное решение перенести проведение Суперкубка-2023 из российской Казани.

Как сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза, матч за Суперкубок УЕФА 2023 года будет сыгран в Афинах.

Поединок состоится в столице Греции в среду, 16 августа, на стадионе Георгиос Караискакис.

🇬🇷 The #UEFAExCo decided to relocate the 2023 UEFA #SuperCup from Kazan, Russia, to Athens, Greece.



⚽ The game will be played at the Georgios Karaiskakis Stadium in the Greek capital on Wednesday 16 August at 21:00 CET: ⬇️