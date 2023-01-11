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CAS отклонил апелляцию российских клубов на отстранение от международных соревнований

Изоляция футбольных представителей из страны-агрессора остается в силе.
Сегодня, 10:40
CAS отклонил протест российских клубов / Getty Images
CAS отклонил протест российских клубов / Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию РФС на отстранение российских команд от участия в международных турнирах.

Обжаловать предыдущее решение пытались четыре клуба из страны-агрессора, но их доводы не убедили суд и дисквалификация осталась в силе.

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"Дело не столько в военном конфликте, сколько в чрезвычайных и беспрецедентных последствиях, а именно: в повсеместном осуждении военного конфликта, реакции спортивного сообщества на конфликт, введении санкций и запретов на въезд в Россию. Присутствие российских лиц на международной арене может вызвать протесты и перерасти в насилие", - говорится в решении CAS.

Дисквалификация остается действительной как для клубных команд, так и для российских сборных всех возрастных категорий.

Напомним, ранее сборная россии была отстранена от участия в Евро-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией CAS

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