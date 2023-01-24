УЕФА оставит в силе отстранение российских команд от международных турниров
Решение УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от участия в международных турнирах останется в силе.
Кроме того, страна-террорист не сможет принять в августе 2023 года в Казани Суперкубок УЕФА, как планировалась ранее, сообщает Sky News.
В преддверии заседания исполнительного комитета УЕФА в среду руководители российского футбольного союза (РФС) собираются провести переговоры с представителями Европейского футбольного союза, однако, по данным источника, дисквалификация снята не будет, пока россияне ведут войну против Украины.
УЕФА планирует обсудить общее состояние российского футбола, готовясь к тому, когда команды смогут вернуться к европейским соревнованиям в случае завершения войны.
Напомним, ранее спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских клубов на отстранение от международных соревнований.