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Футбол

УЕФА оставит в силе отстранение российских команд от международных турниров

Также страна-агрессор не сможет провести европейский Суперкубок в 2023 году.
Сегодня, 15:59
УЕФА не снимет дисквалификацию с российских команд / Getty Images
УЕФА не снимет дисквалификацию с российских команд / Getty Images

Решение УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от участия в международных турнирах останется в силе.

Кроме того, страна-террорист не сможет принять в августе 2023 года в Казани Суперкубок УЕФА, как планировалась ранее, сообщает Sky News.

В преддверии заседания исполнительного комитета УЕФА в среду руководители российского футбольного союза (РФС) собираются провести переговоры с представителями Европейского футбольного союза, однако, по данным источника, дисквалификация снята не будет, пока россияне ведут войну против Украины.

УЕФА планирует обсудить общее состояние российского футбола, готовясь к тому, когда команды смогут вернуться к европейским соревнованиям в случае завершения войны.

Напомним, ранее спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских клубов на отстранение от международных соревнований.

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