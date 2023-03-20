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Сборная Украины прибыла в Лондон на матч против Англии

Вскоре команда проведет тренировку на базе клуба АПЛ.
Сегодня, 17:05
УАФ
УАФ

Сборная Украины прилетела в Лондон на матч против Англии. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

В заявлении говорится, что в гостиннице к игрокам и тренерскому штабу "сине-желтых", который летел из Польши присоединятся игроки из АПЛ, а также Эдуард Соболь, Андрей Ярмоленко, Андрей Лунин и Роман Яремчук. Немногим позже прилетит Руслан Малиновский, который вчера играл против Реймса.

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Сегодня вечером национальная сборная проведет восстановительные упражнения на територии отеля, а завтра состоится полноценная тренировка на базе Брентфорда.

Стоит сказать, что сборная вылетала в Лондон двумя группами. Защитник Александрии Денис Мирошниченко вместе с административно-медицинским штабом проехал на поезде с Киева до Перемышля, а оттуда 80 километров до аэропорта в Жешуве.

Туда же с Запада Украины отправились игроки Шахтера и Динамо, игравшие там последние матчи чемпионата Украины, а также вратарь Александрии Никита Шевченко. Также в одиночку в аэропорт из Кракова приехал Евгений Коноплянка, играющий за Краковию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024

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