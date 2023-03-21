Чехия - Польша: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора на Евро-2024

Команды встретятся в поединке квалификации на чемпионат Европы. Cмотри видео онлайн трансляцию матча Чехия - Польша на ISPORT.ua.

В пятницу, 24 марта, продолжится квалификация на чемпионат Европы-2024 по футболу. В рамках первого тура сборная Чехии на своем поле примет национальную команду Польши.

Команды оказались в самой сильной группы, однако путевка на европейский турнир им не обеспечена. Чтобы улучшить шансы - необходимо побеждать, а значит игра будет держать во внимании до конца встречи.

Матч состоится на стадионе Sinobo Stadium в Праге. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Чехия - Польша

Трансляция матча Чехия- Польша будет доступна в этой новости 24 марта и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч первого тура отбора на Евро-2024 окажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Онлайн-трансляция будет доступна 24 марта в 21:45 по Киеву

Сборные Чехии и Польши оказались в одной группе с Албанией, Фарерскими островами и Молдовой. Лучшие две команды из группы пройдут на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.

В своей истории национальные команды Чехии и Польши встречались восемь раз. На счету чешской команды четыре победы, как и у поляков. Команды ни разу не играли вничью.

В последний раз сборные сыграли в рамках товарищеской встречи в 2018 году. Тогда победу добыли чехи со счетом - 1:0.