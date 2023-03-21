Италия - Англия: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 23.03.2023
В четверг, 23 марта, состоится первый матч в рамках квалификации чемпионата Европы. В рамках противостояния сыграют сборные Италии и Англии.
Команды сыграют между собой, чтобы сразу определить фаворита группы, в которой также есть украинская сборная. Очное противостояние топ-сборных - это возможность оторваться от соперника, так что внимание будет от первой до последней минуты.
Матч состоится на стадионе Сан-Паоло в Неаполе. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч отбора Евро-2024 Италия - Англия
Аналитики и эксперты считают, что фаворитом данной встречи является английская сборная.
Прогноз букмекеров на матч Италия - Англия:
- победа Италии - 2,95
- ничья - 3,23
- победа Англии - 2,66
По мнению букмекеров, в игре не нужно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 2,35.
При этом, судя по коэффициентам, букмекеры не верят, что голами отличатся обе команды - на исход, что команды обе не забьют, принимаются ставки с коэффициентом всего 1,82.
Статистика противостояния Италия - Англия
В своей истории национальные команды Италии и Англии встречались 30 раз. На счету итальянской команды 11 побед, у англичан - восемь, а также 11 раз команды играли вничью.
Италия - Англия
11 Победы 8
11 Ничьи 11
33 Голы 34
В последний раз команды встречались в сентябре прошлого года в рамках группового этапа Лиги наций. Итальянская сборная сумела обыграть соперника с минимальным счетом - 1:0.
Италия - Англия 1:0
Гол: Распрадори, 68
Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Толои, Ачерби, Димарко (Фраттези, 89) - Жоржиньо (Эмерсон, 89), Кристанте, Барелла (Побега, 63) - Скамакка (Ньонто, 63), Распадори (Габбьядини, 81).
Англия: Поуп - Джеймс, Уокер (Шоу, 72), Магуайр, Дайер - Сака (Грилиш, 72), Райс, Беллингем - Фоден, Кейн, Стерлинг.
Предупреждения: Бонуччи, Ди Лоренцо.
Отметим, что в рамках групповой стадии сборные Англии и Италии сыграют с Украиной, Северной Македонией и Мальтой.