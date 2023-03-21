Италия - Англия: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 23.03.2023

Команды встретятся в отборе чемпионата Европы-2024. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 23 марта, состоится первый матч в рамках квалификации чемпионата Европы. В рамках противостояния сыграют сборные Италии и Англии.

Команды сыграют между собой, чтобы сразу определить фаворита группы, в которой также есть украинская сборная. Очное противостояние топ-сборных - это возможность оторваться от соперника, так что внимание будет от первой до последней минуты.

Матч состоится на стадионе Сан-Паоло в Неаполе. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч отбора Евро-2024 Италия - Англия

Аналитики и эксперты считают, что фаворитом данной встречи является английская сборная.

Прогноз букмекеров на матч Италия - Англия:

победа Италии - 2,95

ничья - 3,23

победа Англии - 2,66

По мнению букмекеров, в игре не нужно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 2,35.

При этом, судя по коэффициентам, букмекеры не верят, что голами отличатся обе команды - на исход, что команды обе не забьют, принимаются ставки с коэффициентом всего 1,82.

Статистика противостояния Италия - Англия

В своей истории национальные команды Италии и Англии встречались 30 раз. На счету итальянской команды 11 побед, у англичан - восемь, а также 11 раз команды играли вничью.

Италия - Англия

11 Победы 8

11 Ничьи 11

33 Голы 34

В последний раз команды встречались в сентябре прошлого года в рамках группового этапа Лиги наций. Итальянская сборная сумела обыграть соперника с минимальным счетом - 1:0.

Италия - Англия 1:0

Гол: Распрадори, 68

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Толои, Ачерби, Димарко (Фраттези, 89) - Жоржиньо (Эмерсон, 89), Кристанте, Барелла (Побега, 63) - Скамакка (Ньонто, 63), Распадори (Габбьядини, 81).

Англия: Поуп - Джеймс, Уокер (Шоу, 72), Магуайр, Дайер - Сака (Грилиш, 72), Райс, Беллингем - Фоден, Кейн, Стерлинг.

Предупреждения: Бонуччи, Ди Лоренцо.

Отметим, что в рамках групповой стадии сборные Англии и Италии сыграют с Украиной, Северной Македонией и Мальтой.