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Футбол

Роналду отреагировал на вызов в сборную Португалии

Португалец провел тренировку в расположении национальной команды.
Сегодня, 08:59
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду поделился впечатлениями по поводу вызова в сборную Португалии.

38-летний футболист опубликовал пост в Twitter, в котором показал свои тренировки в национальной команде.

"Очень рад вернуться в сборную и иметь возможность снова представлять Португалию!", - написал Роналду.

Отметим, что 23 марта португальцы сыграют против Лихтенштейна, а 26-го - против Люксембурга.

На ISPORT.ua доступен календарь матчей отбора на Евро-2024.


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