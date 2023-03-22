Роналду отреагировал на вызов в сборную Португалии
Португалец провел тренировку в расположении национальной команды.
Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду поделился впечатлениями по поводу вызова в сборную Португалии.
38-летний футболист опубликовал пост в Twitter, в котором показал свои тренировки в национальной команде.
"Очень рад вернуться в сборную и иметь возможность снова представлять Португалию!", - написал Роналду.
Muito feliz por voltar à nossa seleção e poder representar novamente Portugal!🇵🇹🙌🏼 pic.twitter.com/TuVSZ4D8as— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 21, 2023
Отметим, что 23 марта португальцы сыграют против Лихтенштейна, а 26-го - против Люксембурга.
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