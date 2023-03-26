Ротань прокомментировал кадровые решения в матче против Англии

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань высказался о своих кадровых решениях в матче против Англии.

В частности, специалист объяснил, почему Зинченко во втором тайме был переведен на правый фланг.

"Когда заходили во фланг, мы потеряли очень много мячей, поэтому в этой позиции я рассчитывал на то, что мы не будем терять мячи и больше будем контролировать игру. С этим связано.

Плюс выпустил свежих игроков в середину, чтобы дать толчок и все же смочь переломить ход встречи, быть немного активнее впереди. Но, к сожалению, нам не удалось быть агрессивными впереди сегодня.

Местами неплохо контролировали мяч, но терпения не хватало в некоторых моментах оставлять его у нас, не доставлять вперед раньше времени".

Также коуч "сине-желтых" рассказал, почему Цыганков не вышел в старте, а Довбик появился на поле слишком поздно.

"Понимаете, когда матч закончился с результатом, который имеем на табло, то можно многое говорить сейчас и оправдываться. Но перед игрой мы имеем план, который мы видим. Мы понимали прекрасно, что первые минуты в первом тайме будут для нас сложными, сборная Англии будет нас прессовать, будет активно накрывать, будет давать мало времени на работу с мячом. В первом тайме нужно было просто выдержать этот натиск, хорошо контролировать мяч.

И как раз была идея во втором тайме, что Цыганков, который сейчас действительно в прекрасной форме, я согласен с вами, должен был выйти и сделать результат своими успешными действиями. Но, к сожалению, эти моменты и планы не сходятся. Можно по-разному это оценивать. Но это было мое решение, я его принял.

Что касается выхода Довбика на замену, то, возможно, можно было немного раньше. Однако Яремчук хорошо работал на оборону", - ответил Ротань.

Напомним, ранее специалист отметил, что у сборной Украины большое будущее.