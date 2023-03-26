Ротань: Сборная Украины способна на большее

И.О. Главного тренера сборной Украины Руслан Ротань подвел итоги матча против сборной Англии.

По словам специалиста, "сине-желтые" не дотерпели в первом тайме, что серьезно ударило по психологии.

"Считаю, немного не дотерпели под конец тайма. Конечно, когда пропускаешь голы в раздевалку, то уже психологически надо по-другому настраиваться. Когда идешь в раздевалку со счетом 0:2 на табло, когда за 2 минуты удваивают, то это становится сложной задачей. Потому что мы понимали, против кого мы играем.

Мы играли против Англии, против сильной команды. Вы видели, что мастерство этой команды на очень высоком уровне. Я могу сказать, что ребята заслуживают большего. У нас очень хорошая команда, нужно время. Вы видите, что эта команда способна на большее"

Также Ротань считает, что игра против "трех львов" показала, что у сборной есть будущее.

Да, конечно, последний матч был полгода назад. Сложно первая игра дается. Можно сказать, мы немного омолаживаемся. Этот баланс, который у нас сейчас есть, он в будущем даст очень хороший результат и сделает хорошую команду. Но нужно время. Эта первая игра против сильного соперника показала, что будущее есть.

Что касается поддержки, то было приятно видеть большую армию болельщиков. Хотим поблагодарить наших фанатов, а также фанатов сборной Англии, которые также нас поддерживали. Стадион Уэмбли - невероятная атмосфера, не передать. Можно только мечтать. Считаю, что именно этот матч даст толчок нашей команде, чтобы достичь высот, - цитирует украинца пресс-служба УАФ.

Напомним, что ранее стали известны оценки игроков сборной Украины после игры с Англией .