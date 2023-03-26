Зинченко - лучший игрок сборной Украины в матче против Англии

Сборная Украины под руководством Рууслана Ротаня проиграла первый матч квалификации чемпионата Европы 2024 года, не сумев сдержать сборную Англии (0:2).

Традиционно после поединка УАФ объявила лучшего игрока матча, которого выбирали болельщики.

Так, согласно с официальным сайтом УАФ, таковым игроком был признан капитан национальной команды Александр Зинченко, который набрал 44% голосов. На втором месте с 15% расположился дебютант Александр Сваток, а третьим оказался Михаил Мудрик, набравший 9% голосов.

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Игрок лондонского Арсенала провел на поле все 90 минут. Он отдал 94% точных передач (63/67), совершил 81 касание с мячом, две из трех попыток дриблинга оказались успешными, выиграл три из шести единоборств, совершил два выноса, один отбор, заблокировал один удар, а также 8 раз потерял мяч.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей квалификации чемпионата Европы-2024.