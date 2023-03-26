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Саутгейт: Мы сделали сложную игру против Украины простой

Наставник английской команды поделился своими мыслями после матча с "желто-синими".
26 марта, 22:22
Гарет Саутгейт и Харри Кейн / Getty Images
Гарет Саутгейт и Харри Кейн / Getty Images

Сборная Украины не смогла навязать борьбу сборной Англии, уступив со счетом 0:2 в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Главный тренер "Трех львов" Гарет Саутгейт остался очень доволен результатом поединка.

"Очень-очень доволен сегодняшним перформансом. В Италии мы хорошо играли с мячом в первом тайме. Во втором же легко теряли контроль, пришлось проявить стойкость. Сегодня же мы сделали сложную игру простой. Хорошо справились с задачей, выходили с мячом благодаря Сака и Мэддисону. Джеймс провел классный матч, меня это не удивило".

"Каждый видит техническое качество, но Сака и Беллингем имеют скромность и хотят учиться. Они невероятно много работают, с ними приятно иметь дело. Гол Букайо - это завершение топ-уровня. За последние 18 месяцев у него появилась уверенность перед чужими воротами".

Источник: Getty Images

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"Подкрепить результат матча с Италией было важно. Но нам еще есть куда расти".

Ранее защитник сборной Украины Эдуард Соболь подвел итоги матча с Англией, рассказав о тренерской установке от Руслана Ротаня.

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