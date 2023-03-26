Десять лет спустя: Сака повторил знаменитый гол Коноплянки на Уэмбли
В рамках второго тура квалификации чемпионата Европы 2024 года сошлись сборные Англии и Украины.
В середине первого тайма Харри Кейн вывел "Трех львов" вперед, после чего спустя всего несколько минут Букайо Сака удвоил преимущество хозяев поля.
Причем сделал это вингер Арсенала в стиле Евгения Коноплянки, который отметился таким ударом в 2012 году.
21-летний англичанин спиной к воротам принял мяч, развернулся, уйдя от опеки Николая Матвиенко и точным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний верхний угол ворот Анатолия Трубина.
Представляем вашему вниманию видео гола Букайо Сака:
Стоит отметить, что Коноплянка наблюдал за этим ударом со скамейки запасных.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей отбора чемпионата Европы-2024.
Источник: MEGOGO