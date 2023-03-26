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Десять лет спустя: Сака повторил знаменитый гол Коноплянки на Уэмбли

Вингер Арсенала на глазах у Евгения в его же стиле отправил мяч в сетку ворот Анатолия Трубина.
Сегодня, 20:42
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

В рамках второго тура квалификации чемпионата Европы 2024 года сошлись сборные Англии и Украины.

В середине первого тайма Харри Кейн вывел "Трех львов" вперед, после чего спустя всего несколько минут Букайо Сака удвоил преимущество хозяев поля.

Причем сделал это вингер Арсенала в стиле Евгения Коноплянки, который отметился таким ударом в 2012 году.

21-летний англичанин спиной к воротам принял мяч, развернулся, уйдя от опеки Николая Матвиенко и точным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний верхний угол ворот Анатолия Трубина.

Представляем вашему вниманию видео гола Букайо Сака:

Стоит отметить, что Коноплянка наблюдал за этим ударом со скамейки запасных.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей отбора чемпионата Европы-2024.

Источник: MEGOGO

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