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Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча 28.03.23

Представляем вашему вниманию обзор поединка квалификации чемпионата Европы-2024.
Сегодня, 07:20
Getty Images
Getty Images

В рамках второго тура квалификации на чемпионат Европы сборная Шотландии на своем поле принимала национальную команду Испании.

Хозяева сумели шокировать соперника и порадовать своих болельщиков, выиграв встречу со счетом - 2:0.

Главным героем шотландской команды стал полузащитник Мактоминей, который оформил дубль.

В отборочной группе Шотландия идет в лидерах, имея шесть очков после двух туров. У Испании при двух играх три балла.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шотландия - Испания во втором туре отбора Евро-2024:

Шотландия - Испания 2:0

Голы: Мактоминей, 7, 52

Источник: MEGOGO


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Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

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