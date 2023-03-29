Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча 28.03.23
Представляем вашему вниманию обзор поединка квалификации чемпионата Европы-2024.
В рамках второго тура квалификации на чемпионат Европы сборная Шотландии на своем поле принимала национальную команду Испании.
Хозяева сумели шокировать соперника и порадовать своих болельщиков, выиграв встречу со счетом - 2:0.
Главным героем шотландской команды стал полузащитник Мактоминей, который оформил дубль.
В отборочной группе Шотландия идет в лидерах, имея шесть очков после двух туров. У Испании при двух играх три балла.
Вашему вниманию видео всех голов матча Шотландия - Испания во втором туре отбора Евро-2024:
Шотландия - Испания 2:0
Голы: Мактоминей, 7, 52
Источник: MEGOGO