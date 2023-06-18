"Сейчас у нас двойная мотивация": Малиновский рассказал о войне с россией и подрыве Каховской ГЭС

Украинец, играя за рубежом, не забывает про то, что его родина страдает от терроризма страны 404.

Во время пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва перед матчем с Мальтой полузащитник "желто-синих" Руслан Малиновский прокомментировал войну с россией и недавний подрыв Каховской ГЭС.

По словам 30-летнего футболиста, у игроков национальной сборной сейчас есть "двойная мотивация" для достижения необходимого результата.

"Конечно, мы все это видели. Как сказал тренер, мы должны отдаваться на максимум на футбольном поле. Это я говорил еще тогда, когда началась война. Сейчас у нас двойная мотивация и мы должны что-то дать людям, потому что мы сейчас находимся в комфортных условиях. Мы понимаем, как сейчас тяжело".

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"Но хочется также сказать, что тяжелые времена делают сильных людей. От этого Украина станет только сильнее. Это только больше нас объединяет: и сколько людей помогают, сколько мы помогаем. Когда (происходит) какая-то ситуация, мы всегда помогаем со своей стороны: помогли людям, отправили гуманитарную помощь, в Херсон знакомые ездили".

"Считаю, что когда это все закончится, мы, как сборная, что-нибудь организуем что-то отличное для людей, которые сильно от этого пострадали. Я очень хочу этого, встретиться с этими людьми. То, что они пережили, для меня очень важно".

Ранее Руслан Малиновский рассказал о настрое команды на предстоящий матч против сборной Мальты, которая ранее нанесла Украине сенсационное поражение в их первой в истории встрече.