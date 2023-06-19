Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча 19.06.2023 отбора на ЧЕ-2024

В понедельник, 19 июня, в рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины встретилась со сборной Мальты.

Исход поединка решил один-единственный гол Виктора Цыганкова - на 72-й минуте матча игрок Жироны реализовал пенальти, с чем ранее не справился Андрей Ярмоленко.

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Благодаря этой победе "желто-синие" закрепились на втором месте группы С, имея в активе шесть очков после трех сыгранных туров группового этапа.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Украина - Мальта в отборе на ЧЕ-2024:

Украина – Мальта 1:0

Гол: Цыганков, 72

Владение мячом: 63%-37%

Удары: 20-4

Удары в плоскость: 9-2

Фолы: 7-13

Ожидаемые голы (xG): 3,19-0,25

Украина: Трубин - Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Миколенко, 46) - Ярмоленко (Сидорчук, 81), Степаненко, Малиновский (Буяльский, 63), Судаков - Цыганков (Сваток, 90+5) - Ванат (Довбык, 63).

Мальта: Бонелло (М. Грек, 45+3) - С. Мускат, С. Борг, Ж. Долг - Мбонг, Янкам, Гийомье, Теума (Дж. Грек, 87), Камензули - Джонс (Димек, 62), Нвоко (Саториано, 46).

Предупреждения: Ванат, Малиновский - Ж. Борг, С. Борг.

Источник: MEGOGO