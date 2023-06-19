Цыганков - лучший игрок матча Украина - Мальта по версии Sofascore и WhoScored

Очередной матч группового этапа отбора на чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Мальты завершился минимальной победой нашей команды.

Единственный гол всей встречи на свой счет записал игрок Жироны Виктор Цыганков, реализовавший пенальти на 72-й минуте.

Это помогло ему стать лучшим игроком всего матча.

Так, согласно WhoScored, 25-летний украинец получил самую высокую оценку среди всех игравших в этот вечер - 7,9 балла. У соперников лучшим игроком был признан вратарь Мэттью Грек, который заменил травмированного Генри Бонелло в конце первого тайма.

WhoScored / Источник: скриншот

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Примечательно, что Sofascore оценили действия Цыганкова куда выше - 8,4 балла. У Мальты и в этом случае отметился Грек, чье выступление было оценено в 7,5 балла.

Sofascore / Источник: скриншот

Sofascore / Источник: скриншот

Напомним, что за весь второй тайм сборная Мальты не создала ни одного опасного момента у ворот Анатолия Трубина, что вылилось в соответствующую оценку команды.