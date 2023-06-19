iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

У Мальты ноль в графе "ожидаемые голы" во втором тайме матча против Украины

Украинская оборона отлично сыграла во второй половине встречи, не дав сопернику создать ни одного опасного момента у своих ворот.
Вчера, 21:41
Украина - Мальта / УАФ
Украина - Мальта / УАФ

В понедельник, 19 июня, сборная Украины с минимальным счетом одолела сборную Мальты в рамках группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Подопечные Сергея Реброва обыграли соперника благодаря единственному голу с пенальти, который реализовал Виктор Цыганков в середине второго тайма.

Стоит отметить, что именно во второй 45-минутке "желто-синие" продемонстрировали замечательную игру в обороне, не позволив оппоненту создать ни единого опасного момента у своих ворот.

Так, во втором тайме Мальта нанесла всего один удар, который даже не получил никакой оценки в качестве ожидаемого гола. В итоге - ноль в графе xG.

Источник: скриншот

Всего же за матч мальтийские футболисты нанесли четыре удара (два в створ), которые в общей сложности были оценены в 0.25 балла по xG. Украина же, хоть и с двумя пенальти, но создала моментов на 3.19 гола.

Источник: скриншот

Напомним, что в конце первого тайма "отметился" Владислав Ванат, который одним подкатом отправил в больницу вратаря сборной Мальты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина мальта Сборная Украины сборная Мальты

Статьи по теме

"Большая награда": Кривцов - о победе над Мальтой и переходе Месси в Интер Майами "Большая награда": Кривцов - о победе над Мальтой и переходе Месси в Интер Майами
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024 Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Брайтон подпишет вратаря, которого хотел купить Манчестер Юнайтед Брайтон подпишет вратаря, которого хотел купить Манчестер Юнайтед
Квалификация к Евро-2024: Украина с трудом обыграла Мальту, Англия разнесла Северную Македонию Квалификация к Евро-2024: Украина с трудом обыграла Мальту, Англия разнесла Северную Македонию
Помочь журналистам

Видео

Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа00:35
Брайтон подпишет вратаря, которого хотел купить Манчестер Юнайтед
Евро-202400:33
"Большая награда": Кривцов - о победе над Мальтой и переходе Месси в Интер Майами
Евро-202400:10
Квалификация к Евро-2024: Украина с трудом обыграла Мальту, Англия разнесла Северную Македонию
Вчера, 23:57
Евро-202423:57
Англия издевательски разгромила Северную Македонию
Евро-202423:53
Франция, несмотря на множество моментов и численное преимущество, лишь минимально одолела Грецию
Европа23:28
Молодежная сборная Ирландии ушла с поля после расистских оскорблений
Формула 123:14
Гельмут Марко: На Ферстаппена давят только два великих гонщика, которым на двоих больше 80 лет
Европа22:57
Реал превыше Месси: Беллингем удалил из Твиттера все посты о Лео
Формула 122:50
Хэмилтон: Вполне вероятно, что Ред Булл выиграют каждую гонку в этом сезоне
Европа22:50
Хаверц отказался от нового контракта с Челси, заявив о желании перейти в Арсенал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK