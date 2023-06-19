У Мальты ноль в графе "ожидаемые голы" во втором тайме матча против Украины

Украинская оборона отлично сыграла во второй половине встречи, не дав сопернику создать ни одного опасного момента у своих ворот.

В понедельник, 19 июня, сборная Украины с минимальным счетом одолела сборную Мальты в рамках группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Подопечные Сергея Реброва обыграли соперника благодаря единственному голу с пенальти, который реализовал Виктор Цыганков в середине второго тайма.

Стоит отметить, что именно во второй 45-минутке "желто-синие" продемонстрировали замечательную игру в обороне, не позволив оппоненту создать ни единого опасного момента у своих ворот.

Так, во втором тайме Мальта нанесла всего один удар, который даже не получил никакой оценки в качестве ожидаемого гола. В итоге - ноль в графе xG.

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Всего же за матч мальтийские футболисты нанесли четыре удара (два в створ), которые в общей сложности были оценены в 0.25 балла по xG. Украина же, хоть и с двумя пенальти, но создала моментов на 3.19 гола.

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Напомним, что в конце первого тайма "отметился" Владислав Ванат, который одним подкатом отправил в больницу вратаря сборной Мальты.