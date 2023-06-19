Ванат отправил вратаря Мальты в больницу
Форвард Динамо нанес сопернику травму, пытаясь замкнуть передачу.
В конце первого тайма матча отбора на ЧЕ-2024 между сборными Украины и Мальты произошел неприятный инцидент при участии Владислава Ваната.
На 42-й минуте поединка форвард Динамо попытался в подкате замкнуть передачу с фланга. На нее же вышел и голкипер Мальты Генри Бонелло.
Мальтийский вратарь оказался первым на мяче, а украинец ногой влетел в оппонента.
Как оказалось, Ванат нанес ему травму - Бонелло отправили в больницу с переломом пальца.
Игрок сборной Украины получил от главного арбитра встречи желтую карточку, а вместо Бонелло на поле появился Мэттью Грек.
Напомним, что на ISPORT можно следить за событиями матча Украина - Мальта благодаря текстовой онлайн-трансляции.