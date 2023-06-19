Украина - Мальта 1:0: обзор матча и результат игры 19.06.2023

В понедельник, 19 июня, в Трнаве (Словакия) на стадионе имени Антона Малатинского в рамках очередного тура группового этапа отбора на ЧЕ-2024 встретились сборные Украины и Мальты.

Главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров сделал сразу четыре замен по сравнению с матчем против Северной Македонии.

Так, вместо Александра Тымчика, Виталия Миколенко, Михаила Мудрика и Артема Довбика на поле с первых минут появились Ефим Конопля, Сергей Кривцов, Руслан Малиновский и Владислав Ванат.

На самом старте матча украинцы создали несколько моментов, когда могли забить и открыть счет, но не удалось. После этого начался настоящий абсурдный театр.

Наши ребята ошибались в простых моментах, многие отдавали неточных передач, где-то бежали не туда, где-то так быстро как в этом нуждался эпизод. Особенно плохой первый тайм был у Николая Матвиенко.

К счастью, Мальта была ненамного лучше в атакующей стадии. Да, им удалось создать несколько моментов, но реализовать их они не смогли.

Один гол мы все же увидели, на 50-й минуте первого тайма забил Цыганков, но арбитры гол отменили из-за положения вне игры, в котором был Владислав Ванат, а он активно участвовал в эпизоде.

После перерыва украинцы сразу пошли в атаку и на 52-й минуте были награждены пенальти за игру рукой от защитника после удара Степаненко. Арбитр не сразу увидел нарушение, но после просмотра VAR все же поставил 11-метровый. Правда, Ярмоленко его реализовать не смог, пробив в перекладину.

В дальнейшем моментов создавалось очень много, в общем, сборная выглядела гораздо лучше, чем в первом, хотя реализация также была не очень.

Но на 70-й минуте Украина снова получила право на пенальти. На этот раз к мячу подошел Цыганков, точно пробивший в левый от себя угол и переигравший голкипера.

Даже после забитого гола наши ребята шли вперед и не собирались отсиживаться в обороне. Моментов было создано достаточно, очень классно в игру вошли Буяльский и Довбик, но в конце концов забить еще один так и не удалось. А вот Мальта после пропущенного мяча выглядела не лучшим образом и не было даже намека на гол.

Вторая победа в группе с шестью очками после трех туров Украина вышла на вторую позицию.

Статистика матча Украина - Мальта отбора на ЧЕ-2024

Украина – Мальта 1:0

Гол: Цыганков, 72

Владение мячом: 63%-37%

Удары: 20-4

Удары в плоскость: 9-2

Фолы: 7-13

Ожидаемые голы (xG): 3,19-0,25

Украина: Трубин - Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Миколенко, 46) - Ярмоленко (Сидорчук, 81), Степаненко, Малиновский (Буяльский, 63), Судаков - Цыганков (Сваток, 90+5) - Ванат (Довбык, 63).

Мальта: Бонелло (М. Грек, 45+3) - С. Мускат, С. Борг, Ж. Долг - Мбонг, Янкам, Гийомье, Теума (Дж. Грек, 87), Камензули - Джонс (Димек, 62), Нвоко (Саториано, 46).

Предупреждения: Ванат, Малиновский - Ж. Борг, С. Борг.